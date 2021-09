Douwe Bob krijgt boete voor botsing met vrachtschip

Ⓒ anp Kippa

Douwe Bob heeft een boete gekregen voor een incident met zijn boot Ellen in maart dit jaar. De zanger botste met zijn vaartuig tegen een vrachtschip. Hij is veroordeeld tot het betalen van 550 euro omdat hij in de mist en zonder radar heeft gevaren.