James Bay geeft openluchtconcert op NDSM-werf

James Bay brak in 2015 wereldwijd door met de hits Hold Back The River en Let It Go. Beide liedjes zijn afkomstig van zijn debuutalbum The Chaos And The Calm, dat veelvuldig in de prijzen viel en miljoenen keren over de toonbank ging. Hij bracht vorig jaar zijn tweede album Electric Light uit.

Bij zijn comeback bleek hij een heuse metamorfose te hebben ondergaan: de hoed en de lange manen waren verdwenen, de gevoelige luisterliedjes ingeruild voor een fris popgeluid. Zijn vorige shows in Amsterdam, waaronder een optreden in Afas Live, waren uitverkocht. De kaartverkoop voor City Sounds start aanstaande zaterdag 16 februari.

Maandag maakte organisator Friendly Fire al bekend dat Thirty Seconds To Mars een concert geeft op dinsdag 6 augustus. Woensdag volgt de derde en laatste naam