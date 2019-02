’Heidi Klum (45) verwacht vijfde kindje’

Aan het lichaam van Heidi is op het eerste oog nog niets te zien, maar het valt wel op dat ze de laatste tijd vooral in jurken op de rode loper verschijnt met een losse, gedrapeerde stof over haar buik of juist gebruik maakt van drukke prints die een eventueel buikje prima kunnen verbloemen. Hoewel haar kledingkeuze eigenlijk geen grond is voor speculaties over een eventuele zwangerschap, zijn uitspraken van modeontwerper Wolfgang Joop, een goede vriend van haar, dat wel.

Wanneer hem in een interview op RTL Deutschland gevraagd wordt of het model inderdaad zwanger is, antwoordt hij bevestigend. „Ik denk het wel! Tom heeft het mij gezegd!” Heidi en Tom ontkennen het hardnekkige gerucht bovendien ook niet. Kaulitz liet enkel weten daar niets over te willen zeggen.

Als Heidi inderdaad zwanger is, zou het haar vijfde kindje worden, Kaulitz zou wel voor de eerste keer vader worden.