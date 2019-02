Standbeeld voor Oliver Heldens

Heldens geeft een 18+ show op 12 april en een all-ages show op 13 april. Beide optredens zijn in de Maassilo. „Ik ben zo blij dat ik eindelijk de kans krijg om in mijn eigen stad te staan. Rotterdam is waar het allemaal begon en ik kijk uit naar een paar nostalgische avonden, omringd door familie en vrienden. Voor een Nederlands publiek staan blijft toch het meest bijzonder, daar kan niks tegenop!”, zegt hij.

Heldens krijgt ook een standbeeld. De onthulling ervan vindt plaats op de oude middelbare school van Heldens in Krimpen aan den IJssel op 10 april. De dj bereikte 2,5 miljoen fans met optredens op ’s werelds grootste festivals zoals Coachella, Lollapalooza, Tomorrowland, EDC en Ultra.

De voorverkoop voor beide optredens start op komende vrijdag 15 februari.