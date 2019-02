YouTuber Petrus maakt docu over geluk

In de vervolgdocumentaire onderzoekt Peter de Harder, alias Petrus, de oorsprong van zijn aanhoudende angst en onzekerheid. „Ik ben niet de beste versie van mezelf”, zegt Peter in de inleiding van de film. „Ik vertrouw mezelf niet en doe wat anderen van me verwachten. Waarom?”

In zijn eerdere YouTube-documentaire Perfectie is perceptie, die inmiddels 1,8 miljoen keer is bekeken en waarmee hij een Hashtag Award won, onderging Peter een extreme lichaamstransformatie . Hij gaf alles op voor een gespierd lichaam om onderbroekenmodel te kunnen worden, met als doel meer zelfvertrouwen en geluk. Toch werd hij niet gelukkig. „Ik laat me leiden door sociale media en probeer me te meten aan onrealistische verwachtingen”, zegt hij bijna een jaar later in de vervolgdocumentaire.

De ondertitel van de nieuwe docu voor 16+ luidt Mijn onzekerheid fixen met drugs. „ Ik gebruik onder meer meer drugs om in plekken van mijn brein te komen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn” zegt Petrus op Instagram. Hij gaat in de documentaire ook met psychologen in gesprek en ontdekt tijdens een ritueel met ayahuasca de oorsprong van zijn onzekerheid. „Mijn docu is geen promo voor drugs, maar een promo voor een hoger bewustzijn”, zegt de maker. Hij benadrukt dat hij kijkers wil laten inzien dat geluk van binnen zit en dat ze zich niet moeten leiden door sociale media.