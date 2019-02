Jebroer wilde onveilig verkeer niet promoten

Dat de videoclip wel ’negatieve’ tongen heeft losgemaakt, betreurt de woordvoerder. „Het doel van de videoclip was om met goede intenties en op een creatieve manier de nieuwe single van Jebroer onder de aandacht te brengen”, staat in de verklaring. „Polizei is in alle enthousiasme, met de juiste vergunningen en met medeweten van de politie opgenomen. Helaas zijn er in dat enthousiasme bepaalde afspraken niet nagekomen en dat betreuren wij.”

De politie liet eerder weten dat de producenten van de clip zich niet aan afspraken hadden gehouden. Dit bevestigt het management. „Zo hebben twee acteurs in een burgerauto politiepakken aangehad op de openbare weg, iets wat niet had mogen gebeuren. Daarnaast nemen wij de verantwoordelijkheid voor het door rood rijden en het rechts afslaan over het verdrijvingsvlak.” Dat Jebroer 200 kilometer per uur reed, klopt overigens niet. „Tijdens de in scène gezette achtervolging zijn er nooit snelheden gehaald van 200 kilometer per uur. Deze fictieve snelheden zijn later in het beeld gemonteerd.”

Ook dat de rapper op een openbare weg zonder toestemming van de politie reed, ontkent de woordvoerder. „De beelden in de parkeergarage zijn namelijk geschoten met toestemming en onder toeziend oog van de politie.” Jebroer is van plan de discussie rond veilig verkeer in Nederland op positieve wijze voort te zetten in een aankomend project. Later wordt bekend wat dit precies inhoudt.