Bohemian Rhapsody passeert 2 miljoen bezoekers

Het gebeurt maar zelden dat bioscoopfilms in Nederland over de 2 miljoen kaartjes verkopen. De laatste titel die dit lukte, was de Bond-film Spectre uit 2015 (bijna 2,2 miljoen bezoekers). Dit was overigens niet de best bezochte Bond-film in Nederland ooit; dat blijft vooralsnog Goldfinger uit 1964. De laatste Nederlandse film die meer dan 2 miljoen bezoekers trok, was de komedie Gooische Vrouwen 2 uit 2015.

Het opvallende aan Bohemian Rhapsody is dat de film na bijna vier maanden nog steeds bovenaan de lijst met best bezochte bioscoopfilms van dit moment staat. De biopic stond sinds de release bijna onophoudelijk op de eerste plek.

Sing Along

Om de 2 miljoenste bezoeker te vieren, organiseert distributeur Fox op 13 maart door het hele land speciale singalong-voorstellingen van de film. Bezoekers kunnen dan naar hartenlust hun grootste Queen-favorieten meezingen in de bioscoopzaal. De kaartverkoop voor deze speciale voorstellingen is dinsdagavond van start gegaan.

De best bezochte bioscoopfilms in Nederland aller tijden blijven voorlopig Gone with the Wind (ruim 3 miljoen mensen in 1939), Turks Fruit (3,3 miljoen in 1972), Titanic (3,4 miljoen in 1998), Irma la Douce (3,6 miljoen in 1965) en The Sound of Music (bijna 4 miljoen mensen in 1965).