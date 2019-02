The Sugarhill Gang in juni naar Amsterdam

Grandmaster Melle Mel Ⓒ Hollandse Hoogte

The Sugarhill Gang komt naar Nederland. De hiphopgroep, bekend van de hit Rapper’s Delight, staat op 8 juni in de Q-Factory in Amsterdam. Dat heeft het poppodium dinsdag bekendgemaakt. De formatie wordt vergezeld door twee leden van hiphopgroep The Furious Five: Grandmaster Melle Mel en Scorpio.