Paul Kooij speelt rol in opvolger Pauperparadijs

Paul R. Kooij Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Acteurs Paul Kooij en Gusta Geleynse spelen de hoofdrollen in de nieuwe openluchtvoorstelling van de makers van Het Pauperparadijs. Op 16 juli begint een reeks van dertig voorstellingen van Mammoet op het Buinerveld bij Buinen in Drenthe. Nabij de hunebedden verrijst een openluchttheater voor de voorstelling over een spiritueel genootschap in de oertijd.