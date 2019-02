Warm welkom voor prins Charles en Camilla

Prins Charles en Camilla werken een vol programma af in Liverpool, waar ze dinsdag een warm welkom kregen. De prins van Wales nam onder meer een kijkje in de St. George's Hall. Daar had Charles een ontmoeting met Makiziwe Mandela, die tekeningen van haar vader Nelson Mandela liet zien die er permanent tentoon worden gesteld.

Charles bezocht ook het Royal Albert Dock, de gerenoveerde havengebouwen van rode baksteen vormen een attractie in Liverpool. In 2021 viert het Royal Albert Dock, dat zich tegenwoordig koninklijk mag noemen, het 175-jarig bestaan.

Charles en Camilla besluiten hun bezoek in het Royal Opera House, waar ze de wereldpremière bijwonen van het ballet The Cunning Little Vixen van Liam Scarlett.