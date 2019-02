’Justin Bieber wordt behandeld voor depressie’

Volgens ingewijden heeft de mentale staat van de 24-jarige Justin niets te maken met zijn huwelijk met Hailey Baldwin. „Hij is erg gelukkig getrouwd. Het is iets anders waar hij mee worstelt”, zegt een ingewijde. „Hij krijgt goede hulp en is in behandeling. Hij lijkt er vertrouwen in te hebben dat het gauw weer beter gaat.”

Wel zou Justin moeite hebben met zijn roem. „Op de voet gevolgd worden door zijn fans, camera’s in zijn gezicht. Het raakt hem en hij heeft vaak het gevoel dat iedereen het op hem gemunt heeft.” Ook ervoer het Canadese popidool druk van zijn ouders. „Zijn ouders wilden dit meer dan hij”, doelt de ingewijde op het succes van de zanger.

Eerder deze week liet zijn vrouw Hailey weten het huwelijk moeilijk te vinden. „We zijn twee jonge mensen die onderweg leren. Ik ga hier niet zitten en liegen en zeggen dat het allemaal een magische fantasie is. (...) Maar er is sowieso iets moois aan de hand. Het gaat over het willen vechten voor iets, je willen inzetten om iets met iemand op te bouwen.” Opmerkelijk genoeg zegt Justin in datzelfde interview nog dat hij de meest emotioneel stabiele van de twee is.