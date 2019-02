Amy Schumer heeft ’grootse aankondiging’

„Ik weet dat het er op lijkt dat ik al duizend jaar zwanger ben, maar ik ben heel druk geweest en ben echt niet alleen maar aan het ontspannen en donuts aan het eten”, begint Amy haar verhaal waarna ze meteen een hap neemt van een donut.

„Maar, wat ik wil aankondigen is het geslacht van de baby! We zijn zo enthousiast om te melden dat het ons totaal niet interesseert wat het geslacht is. Waar de baby zich ook mee identificeert, het is allemaal prima. Wat de baby’s seksualiteit ook is, het is prima. Het maakt ons echt allemaal niet uit. Zo lang de baby zich maar niet identificeert als dj! Dat zou hartverscheurend zijn”, grapt ze.

„De grote aankondiging is echter dat ik in Chicago een special heb opgenomen voor Netflix. Ik ben er echt heel trots op en de show heet Growing. Ik denk dat het de beste special is die ik ooit heb gemaakt. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden.”

Growing is vanaf 19 maart op Netflix te zien. Amy maakte in oktober bekend zwanger te zijn. Ze moest een aantal show annuleren door extreme misselijkheid.