Zo viert Jeroen van der Boom Valentijnsdag

„Valentijnsdag is de dag van de liefde, een dag waarop het hart centraal staat. Iedereen heeft recht op een gezond en fit hart: een hart dat je kracht geeft om te groeien, lief te hebben, te leven. Helaas is niet iedereen gezegend met een sterk hart. Daarom vind ik het werk van de Hartstichting zo belangrijk. We gaan er een mooie avond van maken”, laat Jeroen van der Boom weten.

Tijdens het theaterconcert neemt Jeroen het publiek mee naar het begin van zijn carrière, toen hij alleen nog op bruiloften of partijen speelde. „Van daaruit werk ik in een persoonlijke show naar het heden toe. Bijzonder is dat het publiek op een bepaald moment in de show zelf kan bepalen welke liedjes zij willen horen.”