Aziz Ansari beter mens na beschuldiging misbruik

Een fotografe liet vorig jaar weten zich na een date door de Master Of None-ster gedwongen te voelen tot seksuele handelingen. Ansari verklaarde dat hij het idee had dat de seks met wederzijdse instemming plaatsvond en dat hij zijn excuses had aangeboden aan de dame in kwestie.

Verder liet de acteur zich niet uit over het incident. Hij wilde tijd hebben om erover na te denken en te bedenken wat hij zou zeggen, zegt Ansari nu. „Het is doodeng om over zoiets te praten. Ik heb me op momenten heel rot gevoeld en erg geschaamd en ik voelde me vreselijk dat iemand zich zo voelde.”

Ook vrienden van de komiek hebben geleerd van zijn ervaring. Zo vertelde een vriend van Ansari dat hij in zijn hoofd elke date die hij ooit heeft gehad opnieuw in zijn hoofd afspeelde. „Als het niet alleen mij, maar ook andere mannen aan het denken heeft gezet en ze alerter en meer bewust zijn of de ander volledig op zijn gemak is, dan is dat iets goeds.”