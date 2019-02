Rapper 21 Savage weer op vrije voeten

De rapper was vorige week zondag in Atlanta aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst. Volgens de autoriteiten is de muzikant, die eigenlijk Shayaa Bin Abraham-Joseph heet, een Engelsman die illegaal in de VS is sinds zijn visum is verlopen.

De advocaten van 21 Savage hebben een boodschap voor zijn fans. „21 Savage vroeg ons om een bericht over te brengen. Hij zegt dat hij weliswaar niet aanwezig was bij de uitreiking van de Grammy Awards, maar dat hij er in zijn gedachten bij was en dankbaar is voor alle steun die hij van over de hele wereld krijgt. Hij wil meer dan ooit bij zijn geliefden blijven en blijft muziek maken die mensen bij elkaar brengt.”

In de verklaring van 21 Savage staat tot slot dat hij de beproeving van mensen met wie hij zat opgesloten niet zal vergeten. Hij vraagt in gedachten bij hen te zijn.