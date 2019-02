Professor Green annuleert vanwege gebroken nekwervels

De rapper zegt dat hij veel geluk heeft gehad. „Ik heb geluk dat ik niet mijn nek gebroken heb.” De 35-jarige Manderson belooft dat hij zijn shows dubbel en dwars inhaalt als hij hersteld is. „Ik kom in de winter terug met een grotere tour.”

De Brit is in Nederland vooral bekend van het nummer Just Be Good to Green, waarop Lily Allen zingt, uit 2010. Ook maakte de rapper met Emeli Sandé het liedje Read All About It.