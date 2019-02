Brengt Peter PAAY terug op tv?

Patricia Paay heeft wel oren naar een terugkeer op tv. „Ik ben niet zo actief, ik heb ook mijn rust nodig, maar af en toe een programma-tje vind ik leuk.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Weinig is PATRICIA PAAY (69) de laatste jaren bespaard gebleven. De zangeres staat vaker in de rechtszaal dan op het podium, maar er gloort volgens haar licht aan het einde van de tunnel nu royalty-deskundige PETER VAN DER VORST (47) zélf koning wordt en de scepter gaat zwaaien over RTL 4. Voor wie het verband niet direct ziet: in de nieuwste editie van weekblad PRIVÉ verklaart Paay groot fan van hem en zijn programma’s te zijn, en hoopt ze dat Peter binnenkort iets leuks voor haar in petto heeft!