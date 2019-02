Ariana Grande populairste zangeres op YouTube

Met ruim 32,5 miljoen subscribers heeft de Thank U, Next-zangers verreweg de meeste volgers. Nummer twee Taylor Swift (32,28 miljoen) en Katy Perry (32,24 miljoen) hebben er iets minder.

Ariana heeft daarnaast nog een paar online-records op zak. Haar single 7 Rings was de beste nieuwe binnenkomer van 2019 met 23,6 miljoen views in de eerste 24 uur. Haar laatste single Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored werd in de eerste 24 uur ook zeer goed bekeken (21,9 miljoen views).