Israël heeft songfestivalinzending gekozen

Marimi overtuigde de jury met Always van Bon Jovie en later met Let it Be van The Beatles wist de zanger ook de meeste publieksstemmen binnen te halen. Welk nummer Marimi tijdens de grote finale op 18 mei ten gehore gaat brengen, wordt later bekendgemaakt.

De zanger treedt in de voetsporen van landgenoot Netta, die vorig jaar de winnaar was. Omdat Israël vorig jaar heeft gewonnen, is het land verzekerd van een plek in de finale. De halve finales vinden plaats op 14 en 16 mei. Duncan Laurence, de Nederlandse inzending, strijdt tijdens de tweede halve finale om een finaleplek.