Kim Kardashian aangeklaagd om emoji’s

De ontwikkelaar stelt hierin in 2014 een deal te hebben gemaakt en dat Kim hierna het handelsmerk voor Kimoji zou regelen. Dit zou de realityster niet hebben gedaan omdat een van de ontwikkelaars persoonlijke informatie over haar naar buiten had gebracht, waarop ze zich terugtrok.

Volgens de ontwikkelaar was Kim van tevoren op de hoogte en akkoord dat de informatie, waarvan de inhoud onduidelijk is, openbaar zou worden gemaakt. Hij eist daarom een bedrag van 100 miljoen dollar dat de contractbreuk en de opbrengsten van Kimoji die hij is misgelopen goed zou moeten maken. Kim zelf heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.