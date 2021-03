Welke royal maakte zich zorgen over de huidskleur van Archie?

Harry en Meghan samen met hun zoontje Archie. Ⓒ Getty Images

Het spraakmakende interview van PRINS HARRY en zijn vrouw MEGHAN met OPRAH WINFREY heeft flink wat stof doen opwaaien. Met name Meghans bewering dat er tijdens haar zwangerschap van zoontje ARCHIE in het Britse koningshuis gesprekken zijn geweest over ’hoe donker zijn huid zou zijn als hij geboren zou worden’ zorgt voor behoorlijk wat commotie. De grote vraag luidt nu: wie maakte zich zorgen over de huidskleur van Archie en lijkt zich daarmee schuldig te hebben gemaakt aan racisme?