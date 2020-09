Elvis-songwriter Mac Davis (78) overleden

Davis schreef gedurende zijn carrière nummers voor tientallen bekende artiesten maar is misschien wel het bekendst als schrijver van Elvis Presley-hits als In the Ghetto, Don’t Cry Daddy en A Little Less Conversation.

Davis boekte solo ook verschillende successen met nummers als Baby Don’t Get Hooked On Me en It’s Hard to Be Humble. De laatste is in Nederland vooral bekend dankzij de vertaling ’t Is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanker.

Naast zijn zang- en schrijfcarrière verscheen Davis ook regelmatig op de Amerikaanse televisie als presentator en acteerde hij in verschillende films en series.

Morey, die Davis veertig jaar bijstond, noemt de zanger in zijn bericht ’een muzieklegende’. „Maar zijn belangrijkste baan was dat van liefhebbende echtgenoot, vader, grootvader en vriend”, schrijft hij.