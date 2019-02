’Coleen stelt Wayne Rooney ultimatum’

Het stel, dat 10 jaar getrouwd is, woont momenteel in Washington D.C., waar Wayne speelt voor D.C. United. Afgelopen weekend, tijdens de Super Bowl, zou Wayne het in een bar in Florida iets te gezellig hebben gehad met een bardame, met wie hij tot half 3 ’s nachts uitging. Wat Coleen nog het meest irriteerde was dat de voetballer totaal niet inzag waarom dit niet zo chique was.

Vrienden van het koppel melden: „Ze is klaar met zijn drankgedrag. Als hij er niet mee stopt dan verlaat ze hem en neemt ze de kinderen mee. Hij moet nu echt eens professionele hulp gaan zoeken.”

Onlangs werd Rooney in Amerika aangehouden op het vliegveld, omdat hij onder invloed van drank en slaapmiddelen zou zijn. De voetballer bleef maar vloeken en werd uiteindelijk gearresteerd.