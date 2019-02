Brian May doneerde kleren voor Bohemian Rhapsody

May doneerde een groot deel van zijn persoonlijke kleding aan de kostuumontwerper van de film, Julian Day. „Brian kwam een dagje langs op de set en ik had hem daarvoor nog nooit ontmoet. Ik had alle outfits klaar voor de acteur die hem speelde, waar mijn assistent het mee eens was. Maar toen zei Brian dat hij het niks vond.”

De Queen-gitarist nodigde Day daarna bij hem thuis uit en doneerde een aantal stuks uit zijn eigen garderobe om zijn filmkarakter zo beter te laten lijken.