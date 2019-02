Jennifer Lopez gaat weer toeren door VS

De concerttour is getiteld It’s My Party en dat slaat weer terug op het feit dat Lopez in juli 50 wordt. De concerten vinden plaats in juli en augustus. Lopez schat dat het om 25-28 optredens gaat.

DeGeneres had nog een speciaal cadeau voor Jennifer Lopez, een klok waarop zij zoenend te zien is met haar vriend Alex Rodriguez. „De klok is bedoeld als hint voor Alex dat hij moet opschieten met je ten huwelijk vragen”, lachte DeGeneres.

De zangeres zei dat ze de klok aan Alex zou geven voor Valentijnsdag.