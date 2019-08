Liam wenst Miley ’veel geluk en gezondheid’ toe

„Hoi allemaal, hierbij even een kort berichtje over het feit dat Miley en ik uit elkaar zijn. Ik wens haar veel geluk en gezondheid toe voor de toekomst. Verder is dit een privé-aangelegenheid en zal ik geen verdere uitspraken doen tegenover journalisten en heb ik dat tot nu toe ook niet gedaan. De berichtgeving die wellicht eerder verschenen is, klopt dan ook niet. Peace & love”, aldus Liam.

Afgelopen weekend werd bekend dat Miley en Liam een punt zetten achter hun huwelijk, dat nog niet eens een jaar geduurd heeft. Het stel was gedurende 10 jaar af en aan bij elkaar en was al eens eerder verloofd. In december trouwden ze met elkaar, maar dat geluk heeft helaas niet lang mogen duren.