Vader Britney Spears herstelt van levensbedreigende ziekte

„Het was voor Britney niet makkelijk om haar show in Las Vegas stop te zetten, omdat ze veel van haar fans houdt, maar in dit geval was er geen enkele twijfel. Ze wilde hoe dan ook bij haar vader zijn omdat hij er voor haar geweest is in haar meest donkere tijden”, aldus een bron.

„Ze heeft het gevoel dat ze hem iets verschuldigd is en is blij dat ze nu iets terug kan doen. Zodra de artsen groen licht geven, zal ze haar comeback maken op het podium. Vader Jamie heeft nog een lange weg te gaan, maar het gaat stukken beter met hem.”

Begin januari kondigde Britney via sociale media aan ’er tussenuit te gaan’ vanwege de gezondheidsproblemen van haar vader. Hoe lang haar pauze zou duren maakte ze niet bekend. Ook stelde ze de release van haar nieuwe album uit en schoof ze haar show in Vegas, die op 12 februari had moeten beginnen, voor onbepaalde tijd vooruit.

