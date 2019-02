Komt Big Brother terug op de buis?

Volgens hem is het programma ’revelanter dan ooit in de huidige context’. „We weten meer en meer van elkaar. Het blijft een interessante vraag wat er gebeurt als je mensen met elkaar in één huis zet. Big Brother biedt de kans om relevante maatschappelijke thema’s aan te kaarten.”

Volgens hem hoeft het programma niet per se aan één zender verbonden te worden. „Je kunt ook denken aan meerdere platformen waarbij sommige content exclusief is voor een bepaald platform.”

Hoewel het destijds spraakmakende programma uit 1999 in Nederland na zes series niet meer op de buis kwam, is het in 62 landen nog altijd te zien.