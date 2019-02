Bill Cosby in de bak eindelijk gestopt met koffiedrinken

Ondanks de ernstige zaak waarvoor Cosby veroordeeld is, ziet zijn advocaat er de ironie van in. „Dat is grappig, want hij probeert al 55 jaar te stoppen met koffie drinken, maar kennelijk was dit er voor nodig om hem zo ver te krijgen”, vertelt hij aan Page Six. Cosby is dan ook al flink afgevallen.

De advocaat is de enige persoon die bij de voormalig Cosby Show-ster op bezoek komt. Cosby wil zijn vrouw, kinderen en verdere familieleden niet blootstellen aan de wereld tussen gevangenismuren. Hij zit een straf uit tussen de drie en tien jaar, nadat hij schuldig werd bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik, die voor de strafbepaling werden samengevoegd tot één zaak. Hij werd door meer dan vijftig vrouwen beschuldigd, maar alleen de zaak van Andrea Constand kon gebruikt worden in de rechtbank. Cosby zelf claimt nog steeds onschuldig te zijn.

