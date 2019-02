Prins William wordt beschermheer grootste daklozenopvang van UK

The Passage is het grootste opvangcentrum voor daklozen in Engeland. Prins William bezocht het al eens als kind in 1993, met zijn moeder Diana en is het in de daaropvolgende 25 jaar regelmatig blijven bezoeken. Volgens directeur Mick Clarke betoont hij altijd een diep meeleven voor de daklozen. „Dat hij nu nog meer steun voor ons werk betoont door beschermheer te worden, is een enorme eer en een bewijs van hoe oprecht hij geeft om de daklozen.”

