Mariska Bauer voelt zich beetgenomen door ’alle Chinezen in Nederland’

Hoewel Frans bekend staat om zijn voorliefde voor Chinees eten, staat dat volgens zijn vrouw ook weer niet zo vaak op tafel. ’Eens in de zes weken’, vertelt ze aan Beau Monde. „Eigenlijk hou ik niet eens van Chinees eten. Bami, wat pindasaus en een satéstokje is het enige dat ik eet.”

In China sloeg ze het nationale eten dan ook graag over, op dim sum na. „Wat de boer niet kent, dat vreet ’ie niet, haha.” Toch heeft ze zich wel een goed beeld gevormd van ’s lands nationale dis, zo blijkt uit haar conclusie: „Het eten is daar heel anders dan hoe wij ’de Chinees’ in Nederland kennen. Ik ben zwaar teleurgesteld in alle Chinezen in Nederland, want ze houden ons gewoon voor de gek. Chinees eten hier is een mengelmoes van allerlei landen, behalve van China.”

