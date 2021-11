Prins Charles bij vertrek uit Egypte: het gaat goed met de Queen

„Het gaat goed, hoor. Heel erg bedankt”, zegt de 73-jarige Charles tegen Sky News. „Als je eenmaal 95 bent, is alles niet meer zo makkelijk als dat het was. Het is op je 73e al erg.”

Er waren de afgelopen weken wat zorgen over de gezondheid van de koningin, nadat ze een nacht was opgenomen in het ziekenhuis. Op doktersadvies hield ze toen een aantal weken rust. Wat de koningin precies mankeert, is niet bekendgemaakt.

Charles en Camilla waren op werkbezoek naar Jordanië en Egypte. Die reis stond voornamelijk in het teken van de relatie tussen de twee landen en het Verenigd Koninkrijk.