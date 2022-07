Sterren

Goodfellas-acteur Paul Sorvino (83) overleden

Goodfellas-acteur Paul Sorvino is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij stierf een natuurlijke dood in de Amerikaanse staat Indiana, vertelt zijn vrouw Dee Dee aan Amerikaanse media. „Onze harten zijn gebroken, er zal nooit meer een andere Paul Sorvino zijn, hij was de liefde van mijn leven e...