Zo rijk blijkt het vriendje van Anna Nooshin

Maar wat precies zijn vermogen is, wil hij niet delen. Het gaat de 33-jarige Zeta niet om de centen, benadrukt hij in het interview met het blad voor en over de rijken. „Voor mij is iemand die 30 miljoen per jaar verdient, maar daarvoor wel honderd uur per week moet werken, niet succesvoller dan iemand die tien miljoen verdient met maar vijftig uur werk. Want wat heb je aan geld alleen?”

Nou, je kan er in elk geval mooie sportieve opvallende auto’s voor kopen. En al stelt hij in het interview dat hij niet houdt van ’kaakgeblaas’, met zijn wagentjes pronkt de jonge selfmade ondernemer wat graag op zijn Instagram. En met zijn liefje Anna Nooshin natuulrijk.