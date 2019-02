Maike Meijer en Bas Hoeflaak in Het Irritante Eiland

Zij zijn te zien naast al aangekondigde hoofdrolspelers als Jacob Derwig, Noortje Herlaar, Tjitske Reidinga, Henry van Loon en Ilse ’juf Ank’ Warringa. Het Irritante Eiland is een van de zes NPO-telefilms die in februari op televisie te zien zijn.

Het project is geschreven door de broers Tim en Wart Kamps, die eerder samen de hitserie Missie Aarde maakten. Het is voor het eerst dat de tweeling samen een filmscript aflevert.

Het Irritante Eiland gaat over een eiland waar een heks een vloek over heeft uitgesproken. Hierdoor is iedereen die op het eiland rondloopt irritant. Er is maar één jongen die een einde aan de vloek kan maken. Meijer speelt een irritantie bibliothecaresse, Hoeflaak een irritante monnik en Greidanus een irritante middeleeuwse burgemeester.

Het Irritante Eiland wordt geregisseerd door Albert Jan van Rees, die eerder onder meer Toren C, Overspel en de film Adios Amigos maakte. Het Irritante Eiland is op woensdag 20 februari te zien op NPO3.

De eerste telefilm van deze reeks wordt op maandag 18 februari uitgezonden.