Peter Beense loopt warm voor Ajax-Real Madrid

„Ik heb al vaak bij Ajax mogen optreden, tijdens kampioenschappen en festiviteiten. Maar dit is een speciale, te gekke ervaring”, zegt Beense. De volkszanger staat op het affiche met dj Wildstylez en zanger en rapper Diggy Dex. Samen trappen ze de viewing party af, op een steenworp afstand van de Johan Cruijff ArenA, waar Beense zo vaak op de middenstip stond op te treden.

„Vaak ben ik erbij, bij leuke Ajax-dingetjes. Ik zing nu eenmaal het repertoire dat goed aansluit bij Ajax en wat ze altijd willen horen, zoals De Vrolijke Koster, Bloed Zweet en Tranen, Dit is mijn Club of Amsterdam van Kees Prins of Mijn stad van Danny de Munk. Vanavond zing ik twee liedjes: De Vrolijke Koster en Bloed, Zweet en Tranen. Met de andere acts erbij is het een leuk programma voor de aanwezigen voordat de wedstrijd aanvangt.”

Beense vindt het prachtig dat naast een uitverkochte Johan Cruijff ArenA de Ziggo Dome vol zit om de wedstrijd te volgen. „Het is beter dan dat mensen buiten in groepjes rondzwerven. Hier is een feestje te vieren en beleven we de wedstrijd beter.”

Peter Beense volgt zijn club op de voet. „Al moet ik in het weekend vaak werken tijdens de wedstrijden. Ik ben op zaterdag of zondag vaak al vroeg de deur uit voor een optreden, maar ik volg Ajax sowieso op televisie. Tot vorig jaar had ik een seizoenskaart, maar ik kon er vaak niet bij zijn en dat was zonde. Als ik nu toch naar een wedstrijd wil, ken ik genoeg mensen bij Ajax om toch nog binnen te komen.”