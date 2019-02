Bekijk hier Tim Douwsma’s ode aan Fryslân voor het eerst

Wat zijn single met het huidige weerbeeld te maken heeft? Simpel. Iedere winter weer heerst de Elfstedenkoorts en blijven we hopen op dé tocht der tochten. Ook dit jaar lijkt hij helaas is het water te vallen. De laatste keer dat de Elfstedentocht op natuurijs is geschaatst is alweer 22 jaar geleden en om die pijn en het gemis van de Friezen te verzachten, bracht Tim een ode aan zijn geliefde Friesland uit.

En bij een hommage aan zijn thuishaven hoort natuurlijk ook een videoclip waar zijn liefde voor de provincie uit blijkt. Je ziet hem als eerste bij Privé: