Nicky Romero en David Guetta triggeren elkaar

„Je hoort op dit moment veel muziek die echt gemaakt is voor Spotify, naast muziek die gemaakt wordt voor clubs en technoliefhebbers die je op Awakenings tegenkomt”, vertelt Romero aan ANP Video. „Wat wij hebben geprobeerd is de toegankelijkheid van Spotify te combineren met een clubplaat en dat in een wereld samen te voegen. Het is een combinatie van alles.”

De dj’s kennen elkaar al sinds het begin van Nicky’s carrière. „Hij heeft mij getriggerd om muziek te maken en me de kans gegeven om te groeien. Hij heeft me voorgesteld aan megagrote artiesten als Rihanna, Sia, will.i.am, Britney Spears. Dankzij hem ik mee kunnen werken aan platen van al deze artiesten, dat had ik zonder hem misschien nooit gered.”

Slaapkamerproducent

Nicky herinnert zich nog goed dat de ’godfather van de muziekindustrie’ hem een berichtje stuurde met de vraag samen te werken. „Dat was supervet en tegelijk een motivatie en erkenning. Er ging een wereld voor me open, waarbij je als slaapkamerproducent, met een studiootje naast je bed, in megagrote studio’s in Londen belandt.”

Guetta en Romero houden contact met elkaar, al zijn tijdsverschillen soms lastig. „Soms gaat hij om twee uur ’s nachts ineens facetimen om me wat te laten horen, het is heel dynamisch.” Zo is ook Ring the Alarm ontstaan, vertelt Nicky. „Ik werkte in Amsterdam, hij in zijn studio op Ibiza. Ik had iets wat ik David graag wilde laten horen, dus ik stuurde hem een demootje met wat drums. En hij stuurt een idee terug, met wat toegevoegde elementen. Zo trigger je elkaar, het is net een battle als bij tafeltennis, waarbij de één effect geef en de ander het balletje weer net een ander effect terugspeelt. Het resultaat van deze rally was een track die we beiden al hebben gedraaid op Tomorrowland. Toen was die nog niet af. We hebben er daarna nog allebei aan gewerkt.”

Motivatie

Nicky Romero draait vanaf maart regelmatig in Las Vegas, waar hij gaat draaien in de clubs Omnia en Hakkasan. Hij deelt de affiches met namen als Tiësto, Steve Aoki, Martin Garrix en Calvin Harris. „Om in dit rijtje van artiesten te staan is een mooie motivatie. Las Vegas is een Amerikaanse stad, maar eigenlijk komt de hele wereld daar. Elke dag gaan er 100.000 mensen in en uit. Je staat dus elke dag voor een ander publiek .”

De eerstvolgende Nederlandse show voor Nicky is begin maart Don’t Let Daddy Know in de Ziggo Dome. Ook kijk hij al uit naar zijn optredens op Koningsdag. „Het is af en toe heel erg leuk op eigen bodem te draaien. Dat voelt als thuiskomen. Ik zie het ook niet als werk, maar als een uitje voor al mijn vrienden en familie, die dan allemaal komen”