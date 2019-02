’Nerds nu zoveel cooler’

Howard Wolowitz (Simon Helberg), Bernadette (Melissa Rauch), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), Sheldon Cooper (Jim Parsons) en Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) in het twaalfde en laatste seizoen van The big bang theory. Ⓒ CBS

Dit voorjaar komt na 279 afleveringen een einde aan sitcom The big bang theory. De acteurs beginnen langzaam aan dat idee te wennen, blijkt tijdens een bezoek aan de set in Los Angeles. Volgens Kaley Cuoco, die Penny speelt, had de serie nog jaren door kunnen gaan, maar voelt het goed om te stoppen op een hoogtepunt nu de show nog razend populair is.