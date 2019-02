Dit zijn de eerste beelden van Frozen 2

In de trailer is te zien hoe koningin Elsa, haar zusje Anna, Kristoff en sneeuwpop Olaf samen weer en wind trotseren en zich moeten weren tegen de gevaarlijke buitenwereld. Het viertal is op reis om een eeuwenoud mysterie over het koninkrijk te ontrafelen.

Het eerste deel kwam uit in 2013 en won meteen een Oscar en een Golden Globe voor beste animatiefilm. Daarnaast werd het nummer Let It Go bekroond met een Oscar voor beste originele song.

Frozen 2 gaat november van dit jaar in première.