Catherine komt op voor welzijn van kinderen

Verschillende scholen in het Verenigd Koninkrijk werken met een programma om geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar te maken in de klas. Catherine ontmoette een aantal onderwijzers van deze scholen. De hertogin nam deel aan een vergadering over het belang van training voor leraren om alert te zijn op de geestelijke gemoedstoestand van hun leerlingen en zichzelf.

De echtgenote van prins William hield een toespraak over het belang van de emotionele ontwikkeling van kinderen. „Wat we hier allemaal vandaag hebben besproken, brengt echt de vitale rol aan het licht van leraren bij het ondersteunen van de geestelijke gezondheid van onze jongste kinderen”, zei ze. „In de afgelopen acht jaar dat ik met goede doelen werk leer ik keer op keer van experts dat de oorzaak van zoveel hedendaagse sociale problemen zijn oorsprong vindt in de eerste jaren van iemands leven.”

Catherine, die zelf moeder is van drie kinderen jonger dan vijf jaar, weet dat de eerste jaren van het leven van een kind het belangrijkste zijn voor de ontwikkeling en toekomstig geluk. „Het is ook duidelijk dat de positieve ontwikkeling van onze kinderen rechtstreeks verband houdt met degenen die voor hen zorgen: onderwijzers, verzorgers en ouders. Daarom is het belangrijk dat we leraren ondersteunen met hun eigen welzijn, zodat ze het beste niveau van zorg kunnen vinden voor alle kinderen in de scholen waar ze werken.”