Kjeld Nuis reageert op relatiebreuk

„Ik ben momenteel single. Dit is onzin. Joy is gewoon een hele leuke ploeggenoot waar ik het goed mee kan vinden”, vertelt hij aan RTL Boulevard naar aanleiding van het verhaal dat hij een relatie zou hebben met zijn collega Joy Beune.

Ook Jill is niet te spreken over hoe er met de breuk om wordt gegaan en laat eindelijk van zich horen. „Ik heb mij uit de media willen houden maar het blijft maar op mij afkomen en op deze manier krijgt mijn gezin geen rust. De breuk kwam erg plots. Voor mij blijft het gissen wat de reden is en dat is erg zwaar. Dat de media blijft zoeken naar een reden vind ik begrijpelijk maar absoluut niet oké op wat voor manier dit gebeurt.”

Ze geeft aan het vreselijk te vinden voor hun zoontje Jax omdat zijn foto ineens overal opduikt en later alles terug kan lezen. „Ik vind daarom wel dat Kjeld de verantwoordelijkheid mag nemen om ons maar vooral Jax te beschermen hier tegen, zodat dit stopt. Ik hoop dat alle speculaties ophouden en onze privacy verder gerespecteerd wordt”, besluit ze.

Kjeld en Jill waren vijf jaar samen, in 2016 werd hun zoontje Jax geboren.