Verlegen jongen wierp schroom van zich af

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Amsterdam - Na een halfjaar speuren ziet RTL nu in Peter van der Vorst (47), al bijna een kwarteeuw werkzaam voor de zender, de opvolger van programmadirecteur Erland Galjaard. De voormalige royaltywatcher is straks inhoudelijk verantwoordelijk voor alle zenders en online platformen, waaronder Videoland. Niet gek voor een jongetje over wie elke ouderavond werd gezegd dat hij zich wel meer mocht laten horen.