Recensie ’Cats’: Verfilming leidt tot ramp

Het begon allemaal met een jeugdliefde. Tot twee keer toe. Begin jaren 80 liet componist Andrew Lloyd Webber zich inspireren door de favoriete dichtbundel uit z’n jeugd: Old Possum’s Book of Practical Cats (1939) van T.S. Eliot. Dat resulteerde in de theatermusical Cats, waar Tom Hooper – toen nog piepjong – op zijn beurt door werd gegrepen. Een oude liefde dus, die hem er bijna veertig jaar later als gerenommeerd cineast toe bracht Lloyd Webbers hitmusical te verfilmen.