Slap excuus voor afgetrainde lijven✭✭

Het verhaaltje is aanzienlijk dunner. Werd in hun eerste avontuur slechts eventjes Las Vegas aangedaan, nu brengen Bas (Martijn Fischer) en Jorrit (Jim Bakkum) het grootste deel van de film in Miami door, waar zij in een bouwval langs de boulevard een stripclub voor vrouwelijke bezoekers willen openen. Door onderlinge strubbelingen, onverwachte concurrentie en andere tegenvallers heeft dat nogal wat voeten in de aarde.

Porno-moves

De dramatische ontwikkelingen in deze film van commercieel connaisseur Johan Nijenhuis voelen daarbij als een slap excuus voor het tonen van afgetrainde mannenlijven, in langgerekte scènes die nog het meest weg hebben van muziekvideo’s vol goedkope porno-moves. Acteurs als Jim Bakkum, Juvat Westendorp en Malik Mohammed mogen daarbij pronken met hun geprononceerde wasbordjes en met spierballen waar je ogenschijnlijk een spijker op kunt krom slaan.

Lol: de spierbundels in vrouwenkleding.

In Onze Jongens in Miami worden álle toekijkende dames daar spontaan hitsig van. Intussen mag Martijn Fischer opnieuw zijn ‘Heineken-spoiler’ inzetten voor komisch effect, naast een stevig staaltje steenkool-Engels.

Verder is er dit keer voor de verdwaalde - of met tegenzin meegesleepte - mannelijke bioscoopbezoeker een strippende Eva van der Wijdeven: als zoethoudertje en als potentieel liefje-van. En oh ja, de jongens moeten zich ook nog een keer vermommen als vrouw! Er zullen vast mensen zijn die dat buitengewoon hilarisch vinden.

✭✭