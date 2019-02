Gratis met Valentijnsdate naar horror Prodigy

Volgens het bedrijf is uit onderzoek gebleken dat het samen kijken van horrorfilms bevorderend is voor een goede relatie. Tijdens het kijken naar dit type films maakt het menselijk lichaam dopamine aan, het hormoon dat ook mede zorgt voor verliefdheidsgevoelens.

The Prodigy vertelt het verhaal van de 7-jarige Miles die zich steeds merkwaardiger gaat gedragen. Zijn moeder (Taylor Schilling) vermoedt dat hij wordt bezeten door iets bovennatuurlijks. Ze vreest voor de veiligheid van haar familie maar klampt zich tegelijkertijd vast aan haar moederinstinct om Miles te beschermen.

De film draait vanaf deze week in de Nederlandse en Belgische bioscopen. Het is overigens niet de enige horrorfilm in de Nederlandse bioscopen. Donderdag gaat ook het vervolg op hit Happy Death Day in premiere.