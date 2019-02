Hier willen Lil’ Kleine en Jaimie trouwen

Op eerste kerstdag vorig jaar maakten Lil’ Kleine en zijn vriendin bekend in verwachting te zijn van hun eerste kind, een zoontje. Van zwangerschapskwaaltjes als vreetbuien heeft Jamie nauwelijks last. „Het gaat goed”, vertelt Jamie aan RTL Boulevard. Wel was ze in het begin van de zwangerschap erg misselijk. „Maar nu heb ik mijn energie terug.”

De twee zijn sinds 2017 een stel. Hij vroeg haar afgelopen augustus op haar verjaardagsfeest ten huwelijk.