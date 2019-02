Avril Lavigne put kracht uit ziekte

De 34-jarige Lavigne kende de afgelopen twee jaar diepe dalen, maar leerde hier ook van. „Wanneer je zoiets doormaakt, leer je hoe bevredigend de kleine dingen in het leven kunnen zijn. Ik kon niet meer opstaan in de ochtend om een kopje koffie te zetten in de keuken. Het heeft me geduldiger gemaakt en geleerd meer in het moment te leven. Dat was een mooie les.”

De zangeres, die vrijdag na zes jaar weer met een nieuw studioalbum komt, heeft veel gehad aan het maken van muziek. „Muziek gaf me kracht en deed me beter voelen”, legt ze uit. „Ik kon het beste halen uit een zware periode. Ik had eerst niet eens door dat ik een album maakte. Ik was gewoon liedjes aan het schrijven om me beter te voelen.