Cornald Maas wil Songfestival in zijn eentje becommentariëren

Cornald Maas becommentarieert het Eurovisiesongfestival sinds 2004 en sinds 2011 doet hij dat met Jan samen. De zanger staat echter tijdens de komende editie in Rotterdam als presentator op het internationale podium, samen met Edsilia Rombley en Chantal Janzen. Er lopen nu gesprekken over een nieuwe duocommentator, bevestigt Cornald.

In gesprek met Margreet Reijntjes en Carrie ten Napel vertelde Cornald Maas dat hij in mei het liefst alleen in het commentaarhokje zit. „Het liefst doe ik het alleen, maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb er al wel voor gepleit.” Cornald zegt in gesprek te zijn met zijn werkgever over de keuze voor een tweede commentator. „Ik moet er wel goed mee kunnen matchen.”

Improviseren

Cornald noemt het becommentariëren van de songfestivalliedjes moeilijker dan het schrijven van een artikel voor de Volkskrant of het interviewen van artiesten voor zijn NPO-programma Volle Zalen. „Je moet altijd iemand naast je hebben die uit ander hout gesneden is, deskundig is op muziekgebied, kan improviseren en timen. We hebben soms maar vijf seconden voor een afkondiging voordat je de volgende artiest in dertig seconden kan aankondigen. Dat leer je overigens. Maar we weten nooit precies vooraf van elkaar wat we gaan zeggen. Voor me liggen vaak heel veel vellen papier met gearceerde teksten, waar ik delen van gebruik. Ik schijn ook heel erg te bewegen. We improviseren dus. Zo zou ik Madonna dit jaar afkondigen, maar na haar optreden vroeg Jan me of hij dat mocht doen, waarna hij los ging.”

Cornald Maas noemde in de uitzending ook de naam van Ilse DeLange als duocommentator. „Maar van Ilse weet ik wel dat zij het heel ingewikkeld vindt om te oordelen over andere artiesten. Het is dus geen gelopen race.”

Hij liet niet los wie dan wel in beeld is als commentator. „Ik ben in gesprek. Als het een duocommentaar wordt, wat nog niet helemaal zeker is, dan heb ik wel mijn voorkeur. En dat is niet Ilse DeLange.”