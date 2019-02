’Jongen gedwongen met Joling te tongen’

Op een filmpje in het bezit van VKMag is te zien hoe Gerard Joling in een apres-ski bar staat te kletsen met een knul naast hem. Terwijl Joling iets onverstaanbaars zegt over roken en biseksualiteit, komt de jongen dichterbij om iets terug te zeggen. De zanger grijpt zijn gezelschap vervolgens stevig bij de nek en zoent hem vol op zijn mond.

Als de jongen zich eindelijk los rukt, barst Joling in lachen uit. Gelukkig lijkt het ’slachtoffer’ er zelf ook wel om te kunnen lachen. Toch doen de beelden ongemakkelijk aan. Shownieuws meldt dat Jolings management heeft laten weten dat het een ’supergezellige avond was, waarbij iedereen het naar zijn zin had en de groep waar de jongen toe hoorde met een borreltje op allerlei geintjes uithaalde.’